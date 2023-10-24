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جامعة الشارقة تطلق مؤتمر «الشبكة: نحو الوحدة من أجل الصحة»

كبار الحضور خلال افتتاح المؤتمر (وام)
25 أكتوبر 2023 01:23

الشارقة (وام)

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أطلقت جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة المؤتمر الدولي لمنظمة «الشبكة: نحو الوحدة من أجل الصحة - TUFH2023»، الذي يقام هذا العام تحت شعار: «ما وراء الحدود: العدالة الصحية من خلال ثقافة التعلم»، وذلك بقاعة الرازي بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية بحضور الشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، و الدكتور سالم الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع.
وخلال كلمته الافتتاحية تقدم الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على دعم ورعاية سموه لأنشطة الجامعة المختلفة، كما قدم الشكر للمتحدثين والمشاركين والشركاء والجهات الراعية، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة الشارقة الصحية على دعمهما الذي وصفه بالمستمر.
وأضاف مدير الجامعة أن المؤتمر الذي يستمر حتى يوم غد 26 أكتوبر الجاري فرصة مهمة لمتخصصي الرعاية الصحية بمختلف المجالات لتعزيز معارفهم والتواصل مع علماء وباحثين من 37 دولة وقد حظي موضوع المؤتمر: «ما وراء الحدود: العدالة الصحية من خلال ثقافة التعلم باستجابة استثنائية من خلال تلقيه عدداً كبيراً من الملخصات، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بالتثقيف في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
الرعاية الصحية
الصحة العامة
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