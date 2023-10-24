«حمدان للعلوم» تنظّم منتدى دولياً لاكتشاف وتطوير المواهب

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية عن انعقاد منتدى حمدان الدولي لاكتشاف وتطوير المواهب تحت شعار (اكتشاف وتطوير المواهب – الفرص والتطلعات) وذلك يوم الثلاثاء (14 نوفمبر القادم) وذلك في مكتبة محمد بن راشد في دبي.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: يسرنا أن نعلن عن تنظيم المؤسسة لمنتدى حمدان الدولي لاكتشاف وتطوير المواهب والذي يأتي في إطار حرص المؤسسة واهتمامها بفئة الموهوبين، وسعيها المستمر للارتقاء بأساليب اكتشافهم وتقديم الرعاية لهم في ضوء التطورات المتسارعة في هذا المجال وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة المطبقة في اكتشاف ورعاية المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود الرامية لتقديم الدعم لهم ومساعدتهم للانطلاق قدماً في مجالات الإبداع والابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة تواكب الأنظمة العالمية لاكتشاف المواهب، بما يسهم في تعزيز توجهات الدولة ومساعيها في النهوض بالتعليم ودعم الموهوبين الذين يشكلون نواة علماء المستقبل وتطوير مواهبهم واستثمارها في دفع عجلة اقتصاد المعرفة في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم.

من المقرر أن يتحدّث في المنتدى نخبة من أبرز الخبراء في مجال التعليم من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة من القادة والمسؤولين والمتخصصين وأساتذة الجامعات، للنقاش حول العديد من الموضوعات التي سيتم طرحها ومن بينها مناقشة نموذج مؤسسة حمدان بن راشد في اكتشاف وتطوير المواهب واستشراف مستقبل الموهوب الإماراتي ومناقشة الفرص والتطلعات. كما سيتطرق الحدث لموضوع المقاربة المعيارية لمقياس حمدان للموهبة في ضوء المقاييس العالمية، كما أنه سيتناول دور المؤسسات التعليمية العالية الكفاءة في استدامة المواهب بالإضافة إلى مناقشة التحولات الاستراتيجية في مجالات اكتشاف ورعاية المواهب.