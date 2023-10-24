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علوم الدار

جامعتا الإمارات و«مالايا» الماليزية تستعرضان نتائج الأبحاث المشتركة

مشاركون في المنتدى (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:23

العين (الاتحاد)

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ناقش منتدى التعاون البحثي بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة مالايا الماليزية نتائج الأبحاث المشتركة بين الطرفين، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعتين، والباحثين وعدد من طلبة الدراسات العليا.
وأوضح الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات «أن رؤية جامعة الإمارات- جامعة المستقبل، في تطوير التعاون الاستراتيجي عبر البحث العلمي المشترك مع جامعة مالايا الماليزية، تأتي كأولوية في إطار تعزيز المخرجات العلمية والبحثية والتعاون العلمي والأكاديمي بين الخبراء والمتخصصين والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا، بما يسهم في تعزيز السمعة الدولية وجودة الإنتاج العلمي لجامعة الإمارات وجامعة مالايا الماليزية»

جامعة الإمارات
الإمارات
ماليزيا
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