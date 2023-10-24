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علوم الدار

تعاون بين جامعة زايد و«حياة بايوتك»

الجانبان عقب التوقيع (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع شركة «حياة بايوتك» للتكنولوجيا الحيوية المبتكرة لتعزيز فرص توظيف الخريجين، مؤخراً في حرم الجامعة في أبوظبي، بحضور الدكتور مايكل آلين مدير جامعة زايد بالإنابة والدكتورة نوال الكعبي، مستشار طبي أول في الشركة، وبحضور عدد من الخبراء والمختصين من كلا الجانبين.
وأشار الدكتور مايكل آلين إلى أن «هذه الشركة تعد واحدة من أبرز المراكز في مجال علوم ومعارف التكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدورها ستوفر لطلبة الجامعة فرصة فريدة لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات اللازمة من خلال التعامل مع هذه الصناعة المبتكرة. كما ستقدم لهم رؤى قيمة وتجارب عملية تمنحهم ميزة كبيرة مع بداية مشوارهم المهني».

جامعة زايد
الإمارات
نوال الكعبي
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