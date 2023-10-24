دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دليل «الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتحديثات الجديدة على سياسة التقييم للعام الأكاديمي 2023-2024»، 49 إجراءً لتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول المركزية، للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، والتي ستبدأ من 24 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 7 من ديسمبر المقبل.

ومن أبرز الإجراءات التي تضمنها الدليل التعريف بسياسة الامتحانات للطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين، والتأكد من استكمال مدخلات التقييم التكويني في النظام الإلكتروني (المنهل) واعتمادها وفق الجدول الزمني المحدد، وتهيئة الطلبة لأداء الامتحانات بصورة إيجابية والالتزام بتنفيذ الإرشادات أثناء تطبيق الامتحان، وعقد لقاء تعريفي حول قواعد الاختبار، والمتوقع من الطلاب وأولياء أمورهم والتأكد من توقيع أولياء الأمور على تعهد كتابي، بالاطلاع على دليل الإخلال بنظام الامتحانات، وتشكيل لجان الامتحانات وتوزيع أدوارها.

وستكون الامتحانات بالنسبة للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر على جزأين (ورقي وإلكتروني) لامتحانات مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والفيزياء والرياضيات التطبيقية والعلوم التطبيقية، والمدة الزمنية للامتحان ساعة واحدة للامتحان الإلكتروني، وساعة ونصف الساعة للامتحان الورقي.

ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها المؤسسة، تعميم الجداول الزمنية على الطلبة قبل وقت كاف من الامتحانات، وحصر الحالات الطبية الحرجة، وأصحاب الهمم، واللجان الخارجية، وتأمين احتياجاتهم اللازمة ووضع خطة للتواصل معهم، وتصنيف الطلبة أصحاب الهمم وتحديد خططهم التعليمية الفردية في المنهل، وتكييف الاختبار أو تعديله وفقاً لفئتهم، والتأكد من تفعيل جميع حسابات المعلمين والإداريين في البرنامج الإلكتروني المنهل، والتأكد من تشعيب جميع الطلبة المسجلين في نظام المنهل في الصف المسار الصحيح.

وشدد الدليل ضمن الإجراءات على التأكد من تسجيل الطلبة بشكل صحيح، وتفعيل جميع حساباتهم في منصة التعلم الذكي، والتأكد من تحديث جميع أجهزة الطلبة، وتمكن الطلبة من الوصول إلى منصة الاختبارات واستخدامها، والتأكد من إعدادات شبكة المدارس بشكل صحيح وتجهيزها للامتحانات، وتنظيم قاعات الامتحان وفق الموجهات مع وجود خارطة إرشادية لتوزيع القاعات، والتأكد من خلو القاعات الامتحانية من المواد العلمية، والتأكد من أن المقاعد متباعدة بشكل جيد.

تضمن الدليل من بين هذه الإجراءات التأكد من أن أماكن الامتحانات لا تتجاوز 25 طالباً، إلا في قاعات الامتحانات الكبيرة، والتأكد من توافر معايير جودة القاعة، إضافة إلى تخصيص قاعة للجان الاستلام والتسليم، وتوافر معايير الأمن السلامة فيها، والتحقق من استلام كتيبات الامتحانات، والتحقق من دقة البيانات على صندوق الأسئلة والمغلفات، حسب اليوم والتاريخ والمادة الدراسية، وبيانات المدرسة والأعداد، والتعليمات الواردة فيها.