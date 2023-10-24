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«شبكة الإمارات» تطلع على مشاريع «دبي للمستقبل»

خلال زيارة متحف المستقبل (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

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زار أعضاء في شبكة الإمارات للمستقبل «مؤسسة دبي للمستقبل»، حيث اطلعوا على مشاريعها ومبادراتها لتعزيز جاهزية دبي ودولة الإمارات للمستقبل، والاستفادة من الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية.
وقام الوفد بجولة في «منطقة 2071» التي تضم العديد من المختبرات وقاعات الاجتماعات والبنية التحتية لتطوير الأفكار التحويلية وتنفيذها. واستمع إلى شرح مفصل عن «مختبرات دبي للمستقبل» المتخصصة في البحث والتطوير في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وتعرف على أبرز مبادراتها بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتحديد التحديات التكنولوجية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتصميم أفضل الحلول والخدمات والأنظمة ذات الجدوى الاقتصادية لتلك التحديات.
وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلال لقائه الوفد، أن مهارات استشراف وتصميم المستقبل أصبحت من أهم ركائز وأدوات تطوير العمل الحكومي وعاملاً محورياً في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية ومواكبة التغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف المبادرات الوطنية. وفي ختام الزيارة قام أعضاء الشبكة بجولة في متحف للمستقبل.
يذكر أنه تم إطلاق شبكة الإمارات للمستقبل في يونيو الماضي، بمبادرة من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل وبمشاركة 91 جهة اتحادية ومحلية، في أول تجمع للمسؤولين والمختصين بمجالات المستقبل في الجهات الحكومية.

دبي
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شبكة الإمارات
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