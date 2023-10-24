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تعاون بين «الشارقة للعمل التطوعي» و«الإمارات للمعاقين بصرياً»

جانب من اللقاء (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:23

الشارقة (وام)

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بحثت جائزة الشارقة للعمل التطوعي وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً سبل التعاون والتنسيق لإصدار مطبوعات خاصة بالأطفال المكفوفين بطريقة برايل، وذلك لنشر ثقافة التطوع وتشجيعهم عليها، مستعرضتين أفضل الممارسات التي تقدمها الجائزة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً لصالح المجتمع.
جاء ذلك خلال لقاء بينهما في مقر جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً بحضور وفد من الجائزة، برئاسة فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي، وسعادة عادل الزمر، رئيس جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وعدد من مسؤولي الجهتين.
وأكدت فاطمة موسى البلوشي أهمية التواصل بين الجائزة والمؤسسات الأهلية بهدف خدمة المجتمع وتقديم الدعم لمختلف الفئات، مؤكدة أن هذا اللقاء يعكس التزام الجهتين بخدمة المجتمع وتعزيز الثقافة التطوعية لدى جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأسر والأطفال وأصحاب الهمم.

جائزة الشارقة للعمل التطوعي
الإمارات
الشارقة
جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً
برايل
لغة برايل
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