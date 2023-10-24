«الإسعاف الوطني» ينظم المؤتمر الإقليمي الأول للخدمات الطبية الطارئة

أبوظبي (وام)

نظم الإسعاف الوطني، التابع للحرس الوطني، المؤتمر الإقليمي الأول للخدمات الطبية الطارئة 2023، بالتعاون مع اللجنة التعليمية للرابطة الوطنية لفنيي طب الطوارئ (NAEMT) في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكليات التقنية العليا، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافيّة والتعليميّة، وبمشاركة عدد كبير من الأطباء والمتخصصين في مجال الرعاية الطبية الطارئة، وأعضاء ومدربين من رابطة فني طب الطوارئ.

شكل المؤتمر الذي استضافته كليات التقنية العليا - كلية دبي للطالبات، على مدار يومين، منصة مبتكرة بهدف تشكيل مستقبل الخدمات الطبية الطارئة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحظي المشاركون بفرصة التواصل والتعلم من الخبراء واكتساب رؤى قيّمة حول أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمتها الافتتاحية في المؤتمر، أن الإسعاف ليس مجرد مهنة، بل حالة إنسانية تعكس ثقافة المجتمع، ففي اللحظات الحرجة يظهر المسعف تعاطفاً نحو المرضى ويتعامل معهم بأخلاق واحترام دون أي تمييز لجنس أو لون أو دين أو جنسية.

وقالت: «لقاؤنا اليوم يمثل خطوة أولى نبدأ بها رحلة جديدة أرى فيها الشباب الإماراتي بطلاً حقيقياً في مجال يحتاج إليهم بكل ما يمتلكونه من رصيد إنساني وأخلاقي عريق، وتلي تلك الخطوة خطوات تساهم في مستقبل أفضل في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة المتطلعة دائماً نحو الريادة في المجالات كلها».

وتقدمت بالشكر والتقدير للإسعاف الوطني وكليات التقنية العليا وكل الجهات التي ساهمت في عقد المؤتمر في نسخته الأولى، داعية إلى أن يمثل نقطة انطلاق نحو رؤية جديدة لمهنة المسعف في المجتمع الإماراتي.

واستعرض الإسعاف الوطني، خلال مشاركته في المؤتمر، أحدث التقنيات والابتكارات في الخدمات الطبية الطارئة، إلى جانب تبادل الخبرات وتقديم العروض التقديمية حول أحدث التوجهات في مجال الرعاية الطبية الطارئة في الإمارات الشمالية، وغيرها من المشاريع الرئيسية التي تبرز التزامه بتوفير خدمات طبية طارئة عالية الجودة.

بدوره، أعرب المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، عن اعتزاز الإسعاف الوطني بالمشاركة في تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول للخدمات الطبية الطارئة 2023، والتعاون الوثيق مع اللجنة التعليمية للرابطة الوطنية الأميركية لفنيي طب الطوارئ (NAEMT) وكليات التقنية العليا، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعكس حرص الإسعاف الوطني على الإسهام بدور فاعل في تشكيل مستقبل خدمات الرعاية الطبية الطارئة، بما يتماشى مع التزام الإسعاف الوطني بتوفير أفضل خدمات الرعاية الطبية الطارئة للمرضى في الإمارات.

وأضاف أن الحدث يشكل منصة قيّمة لتبادل المعارف وعرض أحدث التطورات التي ستلهم الجيل القادم من المسعفين وأخصائيي الرعاية الطبية الطارئة.

من جهته، أكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أهمية استضافة الكليات للمؤتمر الذي يجمع نخبة من المتخصصين والأكاديميين في مجال الخدمات الطبية الطارئة، حيث تتماشى طبيعة المؤتمر مع أهداف الكليات واهتمامها بمجال العلوم الصحية بمختلف تخصصاته وخاصة الطب الطارئ، وحرصها على إعداد طلبتها وتمكينهم كمختصين مؤهلين للعمل بكفاءة ومهنية عالية في القطاع الصحي الحيوي، مشيراً إلى التزام الكليات بتشجيع الشباب على دراسة التخصصات المتعلقة بمجال الرعاية الصحية، والتعرف على مستجداته وأحدث التقنيات المتعلقة به، وفق أرقى المعايير العالمية.

وعبر البروفيسور عاهد النجار، رئيس اللجنة التعليمية للرابطة الوطنية الأميركية لفنيي طب الطوارئ (NAEMT) في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومدير التعليم الطبي والأبحاث في الإسعاف الوطني، عن فخر الرابطة بالتعاون مع الإسعاف الوطني التابع للحرس الوطني، الذي يلعب دوراً ريادياً في توفير الخدمات الطبية الطارئة، والمعروف بالتزامه الراسخ بتمكين كوادره الإسعافية بالتعليم والتدريب الطبي وفق أفضل المعايير العالمية وآخر المستجدات في هذا المجال.

وأشار إلى أن الرابطة تركز على توفير تعليم عالي الجودة والتطوير المهني لممارسي الخدمات الطبية الطارئة، واصفاً الحدث بأنه منصة حيوية لتنمية معارف أعضائها، وتعزيز هدفها المتمثل في دعم البحوث والابتكار في هذا التخصص في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.