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علوم الدار

جائزة «لطيفة بنت محمد» تطلق «دورة قيادة الاستدامة»

جانب من فعاليات الدورة (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:23

دبي (وام)  

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أطلقت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة دورة تدريب، من خلال مجلس الشباب للقيادة والابتكار بعنوان «دورة قيادة الاستدامة» تحت شعار «قيادة ريادة إبداع».
يأتي ذلك تزامناً مع احتفالات الجائزة -المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي- بيوبيلها الفضي، والتي تقام تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة.
وقالت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة: إنه تحقيقاً لأعلى مستويات الجودة الإبداعية وتزامناً مع احتفالات الجائزة باليوبيل الفضي وعام الاستدامة أعدت الجائزة دورة تدريبية تمتد عبر شهر أكتوبر الجاري وحتى نوفمبر المقبل، حيث تم تدشين افتتاحيات الدورة بمدرسة دبي الوطنية بالطوار والبرشاء بدبي قسم البنين والبنات وأخرى بمدرسة الأهلية القادسية بإمارة الشارقة. وأضافت أن الدورة تهدف لغرس قيم الاستدامة في نفوس الشباب والفتيات واستثمار الوقت والذات في ممارسات إيجابية وهادفة وتنمية قدراتهم حيث تشتمل الدورة على العديد من ورش العمل في مجال الاستدامة الإبداعية.

جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة
الإمارات
جمعية النهضة النسائية
الاستدامة
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