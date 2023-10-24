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علوم الدار

حديقتان في عجمان تحصدان جائزة العلم الأخضر العالمية

الحضور خلال الاحتفاء بالجائزة في حديقة غابة الرقايب (وام)
25 أكتوبر 2023 01:23

عجمان (وام)

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حصدت حديقتا «العلم وجادة العز»، وغابة الرقايب في إمارة عجمان، جائزة العلم الأخضر العالمية 2023، وذلك تتويجاً لجهود دائرة البلدية والتخطيط في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المساحات الخضراء.
وأكد أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في الدائرة، أن الإنجاز يأتي امتداداً للجهود المبذولة في تأهيل وتصنيف مرافق المدينة ضمن المرافق العالمية، مع حرص الدائرة على توسيع نطاق الحدائق المشاركة في الجائزة لهذا العام، لتكون هذه الحدائق وفق معايير الجائزة.
وقال: إن الكوادر الطموحة تعمل على الارتقاء بحدائق الإمارة لتكون أماكن تحتفي بالزائرين وتحافظ على البيئة والتراث، ومكاناً صحياً وآمناً يتمتع بالسلامة، والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة بتوفير بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان، وانسجاماً مع المؤشرات الوطنية، وضماناً لجودة الحياة وسعادة المجتمع.
وأضاف المهيري أن الدائرة شاركت هذا العام في الجائزة من خلال حديقتين تتوفر فيهما كل متطلبات ومعايير الجائزة الهادفة لتشجيع إيجاد منتزهات عامة وحدائق عالية الجودة، وتخضعان لإدارة تراعي البيئة المستدامة وجودة الحدائق، موضحاً أن برنامج جائزة العلم الأخضر صمم لتحسين مستوى المعايير على جميع المنتزهات والمساحات الخضراء، بما يسهم في تعزيز ثقة الناس في المتنزهات.
وأكد المهيري أن الإدارة تسعى بشكل دؤوب ودائم لضمان الاستدامة الشاملة، كما أعدت خطة متكاملة تتماشى مع أهداف COP28، والساعي للمحافظة على البيئة والثروات الطبيعة وزيادة الرقعة الخضراء، ومجابهة كل التحديات وإيجاد الحلول المجدية، لضمان غدٍ أفضل ومستقبل أجمل.

جائزة العلم الأخضر
الإمارات
جائزة العلم الأخضر الدولية
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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