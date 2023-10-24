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«الدولي للزراعة الملحية» يستضيف اليوم النسخة المحلية لمؤتمر الأمم المتحدة

«الدولي للزراعة الملحية» يستضيف اليوم النسخة المحلية لمؤتمر الأمم المتحدة
25 أكتوبر 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

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ينظم المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، بالتعاون مع جامعة زايد، النسخة المحلية من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ، وذلك تحضيراً لمؤتمر الأطراف (COP28).  
يُعقد المؤتمر اليوم وغداً 25-26 أكتوبر 2023 تحت مظلة منظمة YOUNGO، الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويمثل المؤتمر المحلي للشباب النسخة المحلية من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ (COY)، والذي سينعقد قبل أيام قليلة من المؤتمر السنوي للأطراف (كوب 28).
وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا): «يحتل الشباب اليوم مركز الصدارة في العمل المناخي والاستدامة البيئية في جميع أنحاء العالم. وهم حريصون على أن يكون لهم دور محوري في مكافحة قضايا التغير المناخي في العالم، إلا أنهم بنفس الوقت بحاجة إلى المزيد من الفرص والمنصات للتعبير عن آرائهم وتقديم المساهمات. ولذلك، فإن الغرض من المؤتمر المحلي للشباب هو تقديم تلك المنصة الهامة لهم. وبينما تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بعام الاستدامة وتستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، سيمنح المؤتمر للشباب فرصة مميزة لاكتشاف ومناقشة وابتكار الحلول لتغير المناخ وسد الفجوة بين العلم النظري والممارسة العملية. وإننا ممتنون لجميع شركائنا لانضمامهم إلينا لتحقيق ذلك».
تتمثل الأهداف الشاملة لهذا الحدث في تعزيز مشاركة الشباب وقيادتهم وتطوير حلول قابلة للتنفيذ، وإلهام الابتكارات التي يقودها الشباب لمعالجة تغير المناخ. ومن المتوقع أيضاً أن يصدر مؤتمر الشباب المحلي بياناً، ويقدم مداخلات في مؤتمر الشباب الإقليمي والنسخة الثامنة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ (COY 18) ومؤتمر الأطراف COP28.

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