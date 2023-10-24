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«بيئة أبوظبي» تفوز بجائزة «العربية للمسؤولية الاجتماعية»

لدى تسلم الجائزة (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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فازت هيئة البيئة في أبوظبي بالمركز الثالث، عن فئة مؤسسات القطاع العام الكبيرة، في جائزة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك تقديراً لإنجازاتها وجهودها في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وتنمية المجتمع. جاء التكريم خلال الحفل الختامي للدورة السادسة عشرة للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الذي أقيم في 2 أكتوبر 2023، بمشاركة من عدد من الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص.
وبهذه المناسبة قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة: «تتشرف هيئة البيئة بالحصول على المركز الثالث في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بعد التنافس مع 155 جهة من 12 دولة مختلفة، وتتوج الجائزة جهود الهيئة وعملها المتواصل في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتثمن المبادرات والأنشطة والمشاريع التي تنفذها الهيئة لتعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة وضمان جودة الحياة ورفاهية المجتمع في أبوظبي، حيث إنها تعمل بشكل مستمر على مواءمة استراتيجيتها وخططها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».
وأضافت: «يعكس هذا الإنجاز التزام هيئة البيئة - أبوظبي بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وحرصها على إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، مشيرة إلى أن جائزة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تكرم الهيئات والمنظمات التي نفذت مبادرات وقدمت مساهمات نموذجية نحو تحقيق الاستدامة وتنمية المجتمع، حيث تحظى بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم لجودتها ووضوح وصرامة معاييرها».

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