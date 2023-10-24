26 حديقة في أبوظبي تفوز بجائزة العلم الأخضر

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي احتفالية في متنزه شاطئ (ع البحر) بكورنيش أبوظبي، بحضور سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وعدد من المدراء التنفيذيين ومنتسبي البلدية، احتفاءً بإنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات والتميز الذي تحققه مرافقها الترفيهية، وذلك بمناسبة فوز 26 حديقة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس بجائزة العلم الأخضر الدولية، منها 6 حدائق يرفع عليها علم الجائزة للمرة الأولى، و20 حديقة حافظت على العلم الأخضر وتم تجديد تسجيلها ضمن قائمة الحدائق الفائزة بالجائزة.

ويؤكد هذا الإنجاز الجديد اتباع بلدية مدينة أبوظبي أفضل الممارسات العالمية في مجال تحقيق المعايير التي تتطلبها «جائزة العلم الأخضر الدولية» في الحدائق والمتنزهات العامة، حيث استثمرت البلدية أنجح الوسائل لتوجيه عمليات التطوير والارتقاء بإدارة المرافق الخدمية المندرجة تحت إشرافها، وكان لها الريادة في تطبيق هذه الممارسات في الشرق الأوسط، لتضيف إنجازاً جديداً إلى إنجازاتها المتواصلة.

وفي كلمتها أثناء الاحتفالية، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للجهود التي بُذلت من جميع فرق العمل من أجل الارتقاء بالمرافق الترفيهية والمتنزهات والحدائق العامة، والتي أهلت البلدية للحصول على الشارة الدولية الأرفع وهي «جائزة العلم الأخضر الدولية»، التي ترفرف رايتها الآن فوق 26 من الحدائق في مدينة أبوظبي وضواحيها، مشيرة إلى أنها ستواصل تطبيق المعايير الدولية المطلوبة التي تنص عليها شروط ومتطلبات الجائزة، بالشكل الذي يواكب النهضة الحضارية التي تشهدها أبوظبي، ويسهم في تعزيز معايير جودة الحياة وإسعاد ورفاهية أفراد المجتمع.

كما وجهت البلدية الشكر لكل أعضاء فريق العمل المكلف بإدارة الحدائق الفائزة، من قطاع البنية التحتية وأصول البلدية وقطاع عمليات البلديات الفرعية، لتعاونهم والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الإنجاز الدولي، سواء من موظفي البلدية أو من الشركاء الاستراتيجيين، ضمن هذه المنظومة المتكاملة التي ساندت البلدية لتحقيق هذا الإنجاز، مثمنة بكل اعتزاز وتقدير هذه الجهود المخلصة.

كما تضمنت الاحتفالية تكريم أعضاء لجنة التحكيم الدولية، ولجنة التقييم من المحكمين الدوليين التابعين لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، على جهودهم المخلصة خلال رحلة الترشح لنيل الجائزة، وكذلك تكريم فرق العمل من منتسبي بلدية مدينة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين، وتم خلال الاحتفالية كذلك عرض فيديو حول تطبيق معايير جائزة العلم الأخضر الدولية في حدائق مدينة أبوظبي، وتكريم الحدائق الحاصلة عليها.

وأعلنت البلدية فوز 6 حدائق يرفع عليها علم الجائزة للمرة الأولى، وهي: حديقة العاصمة، وحديقة آل نهيان، ومتنزه (ع البحر) بكورنيش أبوظبي، وحديقة البريد القديم، وحديقة العدلة، وساحة خليفة.

بينما حافظت 20 حديقة على العلم الأخضر وتم تجديد تسجيلها ضمن الحدائق الفائزة بالجائزة، وهي: متنزه شاطئ البطين، متنزهات شاطئ كورنيش أبوظبي، حديقة دلما، حديقة خليفة1، حديقة خليفة2، حديقة خليفة3، حديقة الرحبة، حديقة الباهية، حديقة الشهامة، حديقة ربدان، حديقة البحيرة، حديقة التراث، حديقة الختم، حديقة الشامخة4، حديقة الشامخة5، حديقة الشامخة6، حديقة الشامخة7، حديقة الجزيرة، حديقة محمد بن زايد1، متنزه مدينة محمد بن زايد العام.