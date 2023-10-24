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بدور القاسمي: تطوير البرامج وإعداد الخريجين لسوق العمل

بدور القاسمي وتود لورسن خلال اللقاء (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:24

الشارقة (الاتحاد)

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اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخراً، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، قرار تعيين الدكتور تود لورسن مديراً جديداً للجامعة الأميركية في الشارقة، وجرى عقد لقاء خاص بين الدكتور لورسن مع طلبة الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية في حرم الجامعة أمس الأول.
وقالت الشيخة بدور القاسمي في خطابها أمام مجتمع الجامعة الأميركية في الشارقة: «إن تعيين الدكتور لورسن مديراً للجامعة الأميركية في الشارقة يمثل مرحلة جديدة في تاريخ تطور الجامعة، والذي يأتي بتركيز أوسع على تطوير برامجنا البحثية والأكاديمية وإعداد خريجينا لسوق العمل. إن الجامعة الأميركية في الشارقة ملتزمة بإيجاد حلول حقيقية للتحديات الملحة التي يواجهها العالم، ونحن نتطلع إلى قيادة الدكتور لورسن لجهود الجامعة في هذا المجال. تمتد مسيرة الدكتور لورسن المهنية على مدى 30 عاماً لتشمل العديد من الأدوار القيادية التعليمية التي لطالما حقق من خلالها نجاحات، خاصة في مجالات البحث والتطوير. ويسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور لورنس لاستكمال مسيرة نجاح الجامعة الأميركية في الشارقة».
وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور لورسن: «أشعر بالحماس والامتنان لإتاحة الفرصة لي للانضمام إلى الجامعة الأميركية في الشارقة اليوم، بصفتي المدير السابع لهذه المؤسسة المرموقة. وأود أن أشكر الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، لقبولهم الإيجابي لترشحي. لقد حظيت أنا وزوجتي جنيفر بشرف العيش في دولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً لمدة ثماني سنوات، ولطالما كنت أكن تقديراً كبيراً لهذه المؤسسة ولأعضاء هيئتها التدريسية وطلبتها وإنجازاتها. إن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإنشاء هذه المؤسسة ورعايتها على مر السنين، هي إنجاز مبهر فعلاً».
وناقش الدكتور عنبتاوي مدى استعداد طلبة كلية الآداب والعلوم لسوق العمل، والتطوير الوظيفي وفرص التوظيف والمشاركة في الصناعة، وتحدث أيضاً عن رؤية تطوير الكلية طويلة الأمد.

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