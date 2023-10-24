فعاليات في حدائق وملاعب العين

العين (وام)

نظمت بلدية مدينة العين مجموعة من الفعاليات الرياضية المتنوعة تحت شعار «مجتمع صحي ورياضي»؛ بهدف تشجيع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم على ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة، بالإضافة إلى تفعيل المرافق المجتمعية بالمدينة.

أُقيمت الفعاليات، في أكثر من 15 حديقة وممشى، بالإضافة إلى عدد من الملاعب، متضمنة على فقرات رياضية متنوعة كالمسابقات والأنشطة الترفيهية والتحديات الرياضية.

وتوزعت الفعاليات في حدائق وملاعب ومماشٍ عدة، منها حديقة المقام، والسلامات والجاهلي وشعبة الوطاه، والوادي والهير وناهل للعائلات وحديقة همة وأم غافة، والظاهر والعامرة شمال وحديقة الوقن للعائلات، بالإضافة إلى ممشى الصاروج وممشى عشارج، وملعب الخزنة وملعب الهير وملعب الظاهر.

كما شملت فعاليات الحدائق على مسابقات رياضية متنوعة للزوار، منها التحديات الرياضية والأنشطة المصاحبة وعروض فقرات المسرح وسوق الأسر المنتجة وعربات طعام، وغيرها.