محمد الشرقي يستقبل سفيري سلوفينيا وسريلانكا

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري - كلاً على حدة - نتاليا المنصور، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، وأودايا إندراراتا، سفير جمهورية سريلانكا لدى الدولة. ورحب سموه بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموه، متمنياً لهما التوفيق في أداء مهام عملهما. وجرى خلال اللقاءين بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات وآفاق التعاون بين الجانبين. وأشاد السفيران بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، والنهضة الحضارية الشاملة على جميع المستويات. وحضر اللقاءين الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.