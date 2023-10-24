شرطة عجمان تنظم ملتقى الشركاء والموردين

عجمان (وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان ملتقى الشركاء والموردين لعام 2023 لاستعراض الخطة الاستراتيجية لشرطة عجمان ومناقشة المستقبل الأمني لشرطة عجمان 2071، وتكريم الشركاء والموردين المميزين مع شرطة عجمان، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد علي عبيد الشامسي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط وصف الضباط والحضور من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية.

وقال العميد خالد محمد النعيمي، إن شرطة عجمان تحرص على توطيد وبناء أواصر متينة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لكي نحقق رؤيتنا ورسالتنا، ونعزز تكامل الأدوار، بما يلبي توقعات وطموحات قيادتنا الرشيدة، ويسهم في تحقيق الجودة والكفاءة في خدمة أفراد المجتمع.