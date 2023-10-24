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شرطة أبوظبي في «مدينتنا جميلة»

عدد من المشاركين خلال الفعالية (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفعالية «مدينتنا جميلة»، والتي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في مركز بلدية مدينة زايد في حديقة «ربدان» بأبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: مدارس مدينة شخبوط ومنطقة ربدان، ومستشفى الأهلية، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز السلامة المرورية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المديرية عززت الوعي المروري للأسر والأطفال ضمن الفعالية، وحذرتهم من خطورة استخدام الدراجات الكهربائية «سكوتر» في الطرقات العامة، وحثت على اقتصار استخدامها في الأماكن المخصصة الآمنة، مع الحرص على ارتداء معدات الحماية الشخصية.

أبوظبي
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