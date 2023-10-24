15 مبتعثاً من شرطة دبي يختتمون برنامجاً في جامعة «تنسي»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مبادرة «تمكين» التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية، وبالشراكة مع جامعة «تنسي» بالولايات المتحدة الأميركية، البرنامج التدريبي والتعليمي المتقدم، والذي ضم 15 طالباً وطالبة من مبتعثي شرطة دبي، التحقوا لمدة 3 أسابيع بالبرنامج الهادف إلى تطوير مهارات متعددة تتعلق بإدارة المشاريع، ووظائف المستقبل، وتحليل البيانات، والأدلة الجنائية، والذكاء الاصطناعي.

وقال اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن القيادة العامة لشرطة دبي، تمتلك منظومة متكاملة وشاملة تُعنى بمبتعثيها للدراسة خارج وداخل الدولة، وتتضمن مسار رحلة ابتعاثهم منذ الاستقطاب، ومروراً بمرحلة الدراسة والتأهيل والتدريب، ووصلوا إلى مرحلة مباشرة العمل في مختلف قطاعات شرطة دبي، بإشراف ومتابعة من نخبة من الضباط المتميزين، حيث تولي شرطة دبي اهتماماً بالغاً بكيفية تحقيق الأهداف المنشودة من الابتعاث، عبر مختلف البرامج والمبادرات التي تطلقها للمبتعث أثناء دراسته، منها مبادرة «تمكين».

بدوره، قال الرائد الدكتور حامد عبدالله مراد، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، بالإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي: تُعد مبادرة تمكين إحدى أهم المبادرات التي تدعم منظومة الابتعاث في شرطة دبي، ونسعى من خلالها إلى الوصول إلى مستوى عال من التأهيل لمبتعثي شرطة دبي، ويشرف عليها نخبة من الضباط والمتخصصين في الجوانب التعليمية والأكاديمية، مشيراً إلى أن مبادرة تمكين والتعاون مع جامعة تنسي بالولايات المتحدة الأميركية، جاء ضمن مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجامعة في القمة الشرطية العالمية في دبي 2023.

وأضاف: نعمل في «تمكين» على اختيار الجوانب التي تُمكن الطلبة من الحصول على المعرفة اللازمة لهم والتي ترفع من مستوى المهارات الوظيفية والشخصية لهم، وتصنع منهم قيادات بجاهزية عالية لمباشرة العمل وتسلم وإدارة المشاريع التطويرية التي تدعم العمل الشرطي بصورة احترافية.