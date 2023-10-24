السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

15 مبتعثاً من شرطة دبي يختتمون برنامجاً في جامعة «تنسي»

الطلبة المبتعثون (من المصدر)
25 أكتوبر 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

اختتمت مبادرة «تمكين» التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية، وبالشراكة مع جامعة «تنسي» بالولايات المتحدة الأميركية، البرنامج التدريبي والتعليمي المتقدم، والذي ضم 15 طالباً وطالبة من مبتعثي شرطة دبي، التحقوا لمدة 3 أسابيع بالبرنامج الهادف إلى تطوير مهارات متعددة تتعلق بإدارة المشاريع، ووظائف المستقبل، وتحليل البيانات، والأدلة الجنائية، والذكاء الاصطناعي.
وقال اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن القيادة العامة لشرطة دبي، تمتلك منظومة متكاملة وشاملة تُعنى بمبتعثيها للدراسة خارج وداخل الدولة، وتتضمن مسار رحلة ابتعاثهم منذ الاستقطاب، ومروراً بمرحلة الدراسة والتأهيل والتدريب، ووصلوا إلى مرحلة مباشرة العمل في مختلف قطاعات شرطة دبي، بإشراف ومتابعة من نخبة من الضباط المتميزين، حيث تولي شرطة دبي اهتماماً بالغاً بكيفية تحقيق الأهداف المنشودة من الابتعاث، عبر مختلف البرامج والمبادرات التي تطلقها للمبتعث أثناء دراسته، منها مبادرة «تمكين».
بدوره، قال الرائد الدكتور حامد عبدالله مراد، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالوكالة، بالإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي: تُعد مبادرة تمكين إحدى أهم المبادرات التي تدعم منظومة الابتعاث في شرطة دبي، ونسعى من خلالها إلى الوصول إلى مستوى عال من التأهيل لمبتعثي شرطة دبي، ويشرف عليها نخبة من الضباط والمتخصصين في الجوانب التعليمية والأكاديمية، مشيراً إلى أن مبادرة تمكين والتعاون مع جامعة تنسي بالولايات المتحدة الأميركية، جاء ضمن مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجامعة في القمة الشرطية العالمية في دبي 2023.
وأضاف: نعمل في «تمكين» على اختيار الجوانب التي تُمكن الطلبة من الحصول على المعرفة اللازمة لهم والتي ترفع من مستوى المهارات الوظيفية والشخصية لهم، وتصنع منهم قيادات بجاهزية عالية لمباشرة العمل وتسلم وإدارة المشاريع التطويرية التي تدعم العمل الشرطي بصورة احترافية.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
المبتعثون
الطلبة المبتعثون
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©