102 موظف استفادوا من ورش «أمن العمليات» بالشارقة

الشارقة (وام)

تواصل دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية تنفيذ ورش «أمن العمليات في سياق عصر المعلومات» بالشارقة، وتستهدف العاملين في مجالي أمن المعلومات وتقنية المعلومات، حيث يندرج البرنامج تحت منظومة الدائرة الدائمة لبرامج التدريب المصممة وفق طلب الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة ضمن احتياجاتها المدروسة في التدريب.

وعقدت ورش البرنامج بنظام العمل التدريبي ضمن مجموعات، بحيث تشمل كل مجموعة نحو 50 موظفاً من العاملين في مجالات أمن وتقنية المعلومات ليصل عدد منتسبيه حتى الآن 102 موظف وموظفة، وذلك تنفيذاً لتوصيات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتعزيز التعاون بين مؤسسات الحكومة.