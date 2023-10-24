«أجرة الشارقة» تكرم فائزين بجائزة السلامة المرورية

الشارقة (الاتحاد)

كرمت «أصول لحلول النقل» 10 من سائقي أجرة الشارقة، ضمن جائزة السلامة المرورية لعام 2022، تشجيعاً لهم على التزامهم وتقيدهم بالقوانين والأنظمة المرورية، وعدم تسجيلهم أي حوادث أو مخالفات أو شكاوى طوال العام الجاري، مما يسهم في تخفيض الحوادث المرورية على الطرقات وتوعية السائقين حول القيادة الآمنة.

حضر الحفل سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي، أصول لحلول النقل، خالد الكندي المدير العام لأجرة الشارقة، وعدد من مسؤولي الشركة.

وقال خالد الكندي: «نجتمع اليوم في حفل جائزة السلامة المرورية في عامه الثاني على التوالي، والذي نكرم فيه السائقين المتميزين العاملين في أجرة الشارقة، الذين نجحوا في عكس صورة مشرفة عن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في أجرة الشارقة في تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة ومبتكرة تحقق طموح وغايات العملاء، إذ تعد راحة العميل وسعادته وسلامته هي الأولوية بالنسبة لنا».

وأضاف الكندي: «سعينا في أجرة الشارقة، من إطلاق جائزة السلامة المرورية التي أطلقت بمبادرة من لجنة السلامة المرورية في الشركة، إلى تشجيع السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وتخفيض الحوادث المرورية على الطرقات، بما يحفظ سلامتهم وسلامة العملاء ومستخدمي الطرق، وبما يحقق شعار الجائزة وهو لا حوادث، ولا مخالفات المرورية، ولا شكاوى، وهو ما نجح في تحقيقه مجموعة من سائقينا المتميزين الذين نجتمع لنكرمهم على جهودهم».