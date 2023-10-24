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رئيس الدولة يستقبل وزيرة الخارجية الكندية

رئيس الدولة يستقبل وزيرة الخارجية الكندية
24 أكتوبر 2023 23:23

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي ميلاني جولي وزيرة الخارجية في كندا الصديقة.

وبحث سموه ووزيرة الخارجية الكندية - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية ذات الأهمية الإستراتيحية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

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كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأولوية توفير الحماية الكاملة للمدنيين في قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاتهم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع واستمرار التصعيد الميداني الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي.

حضر مجلس قصر البحر كل من .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وعدد من المسؤولين والضيوف والمواطنين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
كندا
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