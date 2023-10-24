مزاينة سويحان تشهد منافسات قوية في أشواط سن الحقايق

سويحان (الاتحاد)

شهدت مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة في دورته الـ17، منافسات قوية بين مُلاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ضمن أشواط سن الحقايق للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين بالمراكز الأولى في منصة مزاينة الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في سويحان بالعين، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت النتائج في شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ - محليات فوز «حدث» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، بينما حلت ثانياً «مصيحة» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الثالث حلت «صنف» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وجاءت رابعاً «السوان» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، بينما حلت في المركز الخامس «فخر» لمالكها الشيخ حمدان سرور سيف سرور الشرقي.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم عن ذهاب المركز الأول إلى «العارية» لمالكها حمود سالمين حمود سالمين المنصوري، وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات فازت بالمركز الأول «رسا» لمالكها أحمد إبراهيم خليل سيف القبيسي، وفازت بالمركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم «مدرهمة» لمالكها صالح عبدالله حسن سالم المنهالي، وعن شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات فازت في المركز الأول «الشاهينه» لمالكها عبدالرحمن عبدالله أحمد لملوم المسيفري.

وذهب المركز الأول في شوط حقايق المهجنات الأصايل إلى «الظبي» لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي، بينما ذهب المركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات إلى «الواعية» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، أما في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات فذهب المركز الأول إلى «رسميه» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني.

وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم فازت بالمركز الأول «ذكرا» لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري، وفازت بالمركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم «هيافه» لمالكها سعيد بخيت سليم المنهالي، وعن شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (للشركاء) 1 - محليات فازت في المركز الأول «غضا» لمالكها سعيد يسلم سالم وقاش الصيعري، وفي شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل (للشركاء) 2 - محليات فازت بالمركز الأول «مهمه» لمالكها سهيل سالم ناصر العامري، وفازت بالمركز الأول في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل للشركاء 1- مجاهيم «صنف» لمالكها جمعة محمد ثاني أحمد المزروعي، وعن شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل للشركاء 2- مجاهيم فازت في المركز الأول «مهيوبة» لمالكها سند محسن بخيت حفيظ المزروعي.