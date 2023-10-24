السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

أمطار على مناطق متفرقة بالدولة
25 أكتوبر 2023 01:25

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بالبرد على بعض المناطق، حيث تهيّأت فرصة تكون سحب ركامية صاحبتها أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي من الشرق في طبقات الجو العليا.
ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد لمتابعة الحالة الجوية وتوقعاته لها والتي بدأت الاثنين وحتى الجمعة، قال المركز: إن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الغرب معه كتلة هوائية رطبه وباردة نسبياً في طبقات الجو العليا ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار، إذ تهيأت أمس فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار. 
ويتوقع المركز أن الطقس من يوم الأربعاء إلى الجمعة، وكنتيجة لتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا، تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة ويصاحبها البرق والرعد والبرد أحياناً، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.
وأكد المركز متابعته الوضع على مدار الساعة، ويناشد المركز الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الإشاعات، كما دعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، على بعض المناطق الشرقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وأماكن تجمع المياه. وشملت مناطق الهطول طريق كدرا شوكة، واصفني، واصفي، واعسمه، وشعم، ووادي كوب، و أذن، والغيل، ووادي العجيلي برإس الخيمة، ومليحة، وفلي، وخورفكان / دفتا بالشارقة، ومزيرع بعجمان، وفلج المعلا بأم القيوين، والخليبية / طيبة، وسوق الجمعة، والطويين، بالفجيرة.
كما شهدت درجات الحرارة انخفاضاً، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، أمس، 38.7 درجة مئوية في حميم «منطقة الظفرة».

هطول الأمطار
الإمارات
الطقس
طقس الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©