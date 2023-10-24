أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بالبرد على بعض المناطق، حيث تهيّأت فرصة تكون سحب ركامية صاحبتها أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي من الشرق في طبقات الجو العليا.

ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد لمتابعة الحالة الجوية وتوقعاته لها والتي بدأت الاثنين وحتى الجمعة، قال المركز: إن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الغرب معه كتلة هوائية رطبه وباردة نسبياً في طبقات الجو العليا ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار، إذ تهيأت أمس فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار.

ويتوقع المركز أن الطقس من يوم الأربعاء إلى الجمعة، وكنتيجة لتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا، تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة ويصاحبها البرق والرعد والبرد أحياناً، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وأكد المركز متابعته الوضع على مدار الساعة، ويناشد المركز الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الإشاعات، كما دعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، على بعض المناطق الشرقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وأماكن تجمع المياه. وشملت مناطق الهطول طريق كدرا شوكة، واصفني، واصفي، واعسمه، وشعم، ووادي كوب، و أذن، والغيل، ووادي العجيلي برإس الخيمة، ومليحة، وفلي، وخورفكان / دفتا بالشارقة، ومزيرع بعجمان، وفلج المعلا بأم القيوين، والخليبية / طيبة، وسوق الجمعة، والطويين، بالفجيرة.

كما شهدت درجات الحرارة انخفاضاً، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، أمس، 38.7 درجة مئوية في حميم «منطقة الظفرة».