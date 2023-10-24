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علوم الدار

انطلاق معرض الخليج للتعليم والتدريب 2

زكي نسيبة خلال افتتاح المعرض (وام)
25 أكتوبر 2023 01:24

أبوظبي (وام)

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انطلقت في أبوظبي أمس النسخة الثانية من معرض الخليج للتعليم والتدريب بمشاركة عدد من الوفود العربية والأجنبية وبحضور عدد من السفراء.
حضر المؤتمر الذي تنظمه شركة «ميد بوينت» المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة- وعدد من ممثلي وزارة التربية والتعليم ووفود من دول العالم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في قطاع التعليم العالي.
ويشكل المعرض الذي يشهد العديد من ورش العمل منصة نموذجية تتيح للطلبة وخاصة في المرحلة الثانوية تحديد الخيارات المناسبة لهم من الجامعات والبرامج الأكاديمية، من خلال إمكانية مقابلة نخبة من ممثلي الجامعات المحلية والدولية لمناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية والإجابة عن جميع استفساراتهم لتمكينهم من تحديد مسار دراسي يساعدهم على الوصول إلى حياة مهنية ناجحة.
وأعربت الشيخة نورة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة (ميد بوينت)عن خالص شكرها وتقديرها إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم على دعم الوزارة للمعرض في نسخته الثانية، بما يشكل دعماً أوفر للجهود المخلصة لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بتوفير البيئات المحفزة للتطور التعليمي واستشراف المستقبل، ومواكبة الاتجاهات العلمية الحديثة وتبني أفضل الممارسات التي تكرس ريادة وتنافسية دول المنطقة.
كما أشادت بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة على دعمهم ومساندتهم لكل ما يحقق الإرشاد الأكاديمي للطلبة وتعزيز وعيهم بالخيارات والفرص التي تسهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية وحثهم على المشاركة في المعرض والاطلاع على مخرجاته التي تجسد الرؤى الخاصة بمستقبلهم وتوجهاتهم الأكاديمية.
وأثنى عدد من المشاركين على التنظيم المميز للمؤتمر، حيث أشاد ‏الدكتور صالح العتيبي من كلية القانون الكويتية العالمية بالتنظيم والاهتمام بالتعليم وبالمشاركة الكبيرة من قبل الجامعات الدولية والخليجية، إضافة إلى المشاركة الكبيرة من قبل طلبة المدارس.
وقال سالم البلوشي من جامعة الإمارات من قسم القبول ووحدة استقطاب الطلبة: إن هذه المشاركة الأولى في المعرض وتهدف إلى الوصول لطلابنا في الدولة والمدارس المشاركة للتعريف عن جامعة الإمارات، وعن البرامج الموجودة في جامعة الإمارات.
وقال الدكتور رحيم كاظم عجيل المحاضر من الجامعة الوطنية الماليزية التي تشارك في المؤتمر للمرة الأولى: جاءت مشاركة الجامعة في هذه الفعالية المهمة بهدف التعريف بالجامعة، وعرض أهم برامجها الأكاديمية من خلال التواجد في ملتقى كبير يجمع الكثير من المؤسسات الأكاديمية، ويستقطب عدداً كبيراً من طلاب المدارس الثانوية.
من جهتها أكدت موزة محمد الهنداسي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام جامعة الشرقية في سلطنة عمان، أن مشاركة الجامعة في فعاليات النسخة الثانية من معرض الخليج للتعليم يهدف لاستعراض أحدث ابتكاراتها وتصنيفاتها واعتماداتها العالمية وتبادل الخبرات العلمية مع الجامعات العالمية والعربية.

معرض الخليج للتعليم والتدريب
الإمارات
أبوظبي
زكي نسيبة
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