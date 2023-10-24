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غنام المزروعي: أكثر من 81 ألف مواطن انضموا للقطاع الخاص

غنام المزروعي
25 أكتوبر 2023 01:25

أبوظبي (وام)

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قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن عدد المواطنين الملتحقين في القطاع الخاص بلغ نحو أكثر من 81 ألف مواطن، مشيراً إلى مساهمة برنامج «نافس» في توظيف أكثر من 53 ألف مواطن في القطاع الخاص منذ بداية إطلاق البرنامج.
وأضاف: إنه ومنذ بداية العام الجاري حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري بلغ عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع الخاص ما يقارب 31.300 مواطن، موضحاً أن التوظيف تجاوز العدد المستهدف لعام 2023 المتمثل في 24 ألف وظيفة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي. وأكد تميز الكوادر الإماراتية من ناحية كفاءتهم وجدارتهم في القطاع الخاص، لافتاً إلى الإقبال الملحوظ من المواطنين للعمل في القطاع الصناعي، مشيراً إلى دور «برنامج المصنعين» في زيادة وتيرة التوظيف في هذا القطاع، حيث سيسهم البرنامج في توفير 500 فرصة عمل في المرحلة الأولى.

غنام المزروعي
التوطين
الإمارات
القطاع الخاص
شركات القطاع الخاص
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
برنامج نافس
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