تفاهم بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«الإمارات للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز فرص تبادل المعرفة، والأوراق البحثية والدراسات، وإيجاد آليات مشتركة في مجالات التدريب والاتصال، والمبادرات والفعاليات. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في حفل خاص استضافته أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في مقرها الرئيس بأبوظبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والباحثين من الطرفين. ووقع على الاتفاقية كل من نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. وقال نيكولاي ملادينوف: «تتمتع المراكز البحثية بدور مهم ومحوري في تطوير القيادات الوطنية وصقل مهاراتها. ونحن سعداء بتعاوننا مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي لطالما أثرى المكتبة السياسية والاقتصادية والبيئية والمعرفية بأبحاث ودراسات قيمة على مدار الثلاثين عاماً الماضية. ونتطلع لمزيد من التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات البحث والتحليل الاستراتيجي».

من جهته، أشار الدكتور سلطان محمد النعيمي إلى تطلعه لبدء هذا التعاون، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للإمارات في مجال البحث والتحليل السياسي، وتعزيز قدراتها في التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية.