جمال السويدي يلتقي رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، أمس، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتسلَّم منه نسخة من كتابه الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» بمقر المركز في مملكة البحرين الشقيقة.

وتحدث الطرفان حول العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بجهود الدكتور السويدي في إصدار هذا الكتاب النوعي الذي يتخطى حدود الرصد والتوثيق، إلى تقديم رسالةٍ ومنهاج يسهمان في تعريف الأجيال الحالية والجديدة في العالم، بما قدمته هذه الشخصية العظيمة من أجل النهضة، وتحقيق السلام، والتسامح، والتنمية، والسعادة، والرفاهية للإنسانية في أرجاء العالم. وأكد الدكتور الشيخ عبدالله أن الاحتفال الذي سيقام في مملكة البحرين بتدشين الكتاب بعد تدشينه في دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

من جهته، أشاد معالي الأستاذ الدكتور جمال السويدي بحفاوة الاستقبال، والدور الكبير الذي يقوم به مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية في العمل البحثي والعلمي متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

وقال جمال السويدي: إن كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، يرسم صورة مشرقة لما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل سياسات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي حققت للدولة الريادة العالمية في جميع المجالات.

وأضاف السويدي أن الكتاب يشيد بنجاح الإمارات في الحفاظ على استقرارها وثبات وتيرة التطور فيها بمنطقة تتلاطم فيها أمواج العنف، وتضربها النزعات الطائفية، موضحاً أن الكتاب يركّز على رؤى وإنجازات رئيس الدولة، لتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد متنوّع الموارد، ويشرح كيف أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة للتسامح العالمي، وأكد أن حفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة على استقرارها واتباعها نهج التسامح ودورها الكبير في صنع السلام العالمي، جاءت نتاج عمل دؤوب لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة سموه الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.