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الإمارات تستضيف ندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين

الإمارات تستضيف ندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين
25 أكتوبر 2023 01:26

أبوظبي (وام)

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استضافت دولة الإمارات، أمس، الدورة العاشرة لندوة العلاقات العربية - الصينية والحوار بين الحضارتين لمنتدى التعاون العربي - الصيني تحت عنوان: «حوار الحضارات من أجل تنمية مستدامة»، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون.
وألقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي تشاي جون، مبعوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشرق الأوسط رئيس الوفد الصيني، وكذلك رئيس وفد جامعة الدول العربية كلمات افتتاحية ركزت على عمق العلاقات العربية الصينية. 
وتحدث معالي الصايغ عن العلاقات القوية التي تجمع دولة الإمارات مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وقال: إنّ هذه العلاقة التاريخية شهدت تطوراً كبيراً في المجالات كافة، منوهاً بأنه تم التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 2018، وأكد أنّ العلاقات التي تجمعهما ترتكز على مبادئ أساسية مبنية على التمسك بمبادئ احترام الثقافات والتسامح والمساواة وترسيخ السلام والاستقرار، كما يجمع البلدين العديد من الأهداف المشتركة التي تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار لشعبيهما. 

العلاقات العربية الصينية.
الإمارات
منتدى التعاون العربي الصيني
الحضارة العربية
أحمد الصايغ
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