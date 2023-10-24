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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة»: تعزيز التنسيق الحكومي لتطوير الخدمات

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
25 أكتوبر 2023 01:25

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بمتابعة العمل الحكومي ودعم المستثمرين في الإمارة، واتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق السلامة للمجتمع.
وهنأ المجلس خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للرياضات البحرية، بمناسبة فوزه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، مؤكداً على مكانة الدولة ودورها في القطاعات المتنوعة من خلال فوز كوادرها بالعضويات في الاتحادات القارية المختلفة، متمنياً له التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف المرجوة.
واطلع المجلس على تقرير الوضع الاقتصادي لأنشطة رخص السفريات والسياحة والشحن الجوي والاشتراطات الجديدة التي تم التعديل عليها، بهدف خلق بيئة جاذبة للشركات وتنظيم عملية استخراج الرخص وتقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاع، كما استعرض المجلس الإحصائيات والمقارنات الخاصة بالموافقات لإصدار الرخص بين الأعوام 2019 - 2023، موضحاً النمو الذي يشهده القطاع في الإمارة والإقبال من قبل الشركات الممارسة للأنشطة.
كما ناقش المجلس التشريعات الخاصة بتنظيم الأنشطة والرياضات في القطاع البحري من حيث الاختصاصات والتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف المحافظة على الحياة البحرية والحد من الحوادث.

الإمارات
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