«البرلماني الدولي» يشيد بجهود «الوطني الاتحادي» في الحوكمة المستدامة

أبوظبي (وام)

أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالريادة في الحوكمة المستدامة التي ينتهجها ويعمل على تنفيذها المجلس الوطني الاتحادي، كجزء من حملة الاتحاد التي تستهدف المناخ وبرلمانات من أجل الكوكب، وتركز على الممارسات المناخية الجيدة التي تتبعها البرلمانات في جميع أنحاء العالم والتي يمكن تكرارها في أماكن أخرى. وأكد الاتحاد الذي تستضيف لواندا حاليا اجتماعات جمعيته الـ147 أن الأمر عندما يتعلق بالاستدامة والممارسات المناخية والتخضير البرلماني يعد «الوطني الاتحادي» مثالاً وقدوة في إضفاء الطابع المؤسسي على تخضير البرلمانات. إلى ذلك، التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، معالي تولييا اكسون رئيسة البرلمان في جمهورية تنزانيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وجرى خلال اللقاء الذي حضره كل من سارة محمد فلكناز ومروان عبيد المهيري، عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، بحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، والتطرق لاستضافة دولة الإمارات للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية، في اجتماع الدورة 36 لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم. وعرض معالي الدكتور علي راشد النعيمي، تقرير اللجنة الذي أشار إلى نسبة النساء ضمن الوفود البرلمانية المشاركة في الدورة الحالية لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. وقالت سارة محمد فلكناز، بشأن مشروع قرار «الاتجار بالأيتام دور البرلمانات في الحد من الأضرار»، إنه ينبغي على المؤسسات ذات الصلة حماية وتمكين النساء والأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر، مؤكدة ضرورة تبادُل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر.

بدورها قالت ميرة السويدي، حول موضوع «النساء في السياسة: البقاء أو الرحيل»، إن النساء في جميع أنحاء العالم يبذلن كل جهد ممكن كي يشكلن جزءًا من عملية صنع القرار.

كما شاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماع 77 للجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد. وقالت الطنيجي إن الحروب تشكل تهديدا للأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم، فضلا عن تأثيراتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

الى ذلك، شاركت سارة محمد فلكناز نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة المجموعة العربية في مكتب منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد.

كما شارك مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم.