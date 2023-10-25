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سيف بن زايد يلتقي وزيرة العدل والأمن الهولندية

سيف بن زايد يلتقي وزيرة العدل والأمن بمملكة هولندا
25 أكتوبر 2023 08:43

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، في قصر الإمارات في أبوظبي، معالي ديلان يشيلغوز زيجيريوس، وزيرة العدل والأمن بمملكة هولندا والوفد المرافق.

وبحث سموه مع معالي وزيرة هولندا عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، ووسائل الارتقاء بها، وجرى التأكيد على أهمية تعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك في سبيل تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم.

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حضر اللقاء، اللواء سالم الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في الوزارة، وعدد من ضباط الوزارة، ومن الجانب الهولندي ديك شوف، أمين عام وزارة العدل والأمن، وروب هويجسر، مدير إدارة الشؤون الأوروبية والدولية، وأرجين تاسيلر، رئيس قسم العلاقات والمشاريع الدولية، وآنا لودويجز، رئيسة قسم الشؤون الدولية والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية، وسنتينا فان دير، المتحدثة باسم وزيرة العدل والأمن.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
هولندا
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