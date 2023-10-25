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الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: "COP28" سيكون من أنجح المؤتمرات المعنية بالمناخ

الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: "COP28" سيكون من أنجح المؤتمرات المعنية بالمناخ
25 أكتوبر 2023 12:08

أكد السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أهمية المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28 "، لبحث تخصيص الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، والتي أقر العالم الأضرار الناجمة عنها ،مشيرا إلى أن "COP28" سيكون حاسما حتى يتم وضع هذا التوافق قيد التنفيذ، معربا عن ثقته التامة بأن المؤتمر سيكون على المستوى التنظيمي والموضوعي أحد أنجح المؤتمرات الخاصة بالمناخ.

وقال كامل إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجا فريدا فيما يتصل بخططها لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى تحقيق أهداف المجتمع الدولي بالحفاظ على معدلات درجات الحرارة بحيث لايتجاوز درجة ونصف، مشيدا بالحيوية التي أظهرتها رئاسة المؤتمر والممثلة في معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف" COP28" ، خلال الشهور الماضية فضلا عن الجهود البناءة التي قام بها والتحضيرات التي نشاهدها وكلها تؤكد أن دولة الإمارات ستنظم مؤتمراً عالميا بجميع المقاييس.

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وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن دولة الإمارات تتميز بقدرتها اللوجستية الضخمة وقدرتها على استضافة مؤتمرات وأحداث مهمة وكبيرة، مؤكدا ثقته بنجاح "COP28 ".

 

المصدر: وام
كوب 28
المناخ
الأمم المتحدة
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