سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية البحريني

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في أبوظبي، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين والتي تزداد قوة ورسوخاً في عهد القيادتين الحكيمتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية والشرطية بما يحقق قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من ضباط وزارتي الداخلية في الإمارات والبحرين.