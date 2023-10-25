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خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»

خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»
25 أكتوبر 2023 15:09

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة بنك «جيه بي مورغان تشيس»، المؤسَّسة البنكية الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك في القطاع المصرفي، والفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة الإمارات العربية المتحدة والعاصمة أبوظبي للمؤسَّسات العالمية.

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وأشار سموّه، خلال هذا اللقاء، إلى العديد من الإنجازات التي تحقَّقت في دولة الإمارات فيما يخصُّ التنويع الاقتصادي والتشريعات الداعمة ووضع الأسس لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية رائدة في العالم.

حضر اللقاء كلٌّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
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