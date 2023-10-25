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"الوطني الاتحادي" يبحث تطوير العلاقات البرلمانية مع بريطانيا

"الوطني الاتحادي" يبحث تطوير العلاقات البرلمانية مع بريطانيا
25 أكتوبر 2023 15:33

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وفد برلمان المملكة المتحدة برئاسة كارين برادلي، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد في أنغولا، بحضور ميرة سلطان السويدي عضو المجلس.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على قوة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وأهمية تطوير علاقات التعاون بين البرلمانين الصديقين.

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كما تم التطرق لاستضافة دولة الإمارات للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28 )، الذي سيعقد العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، وسيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، مع حرص دولة الإمارات على تحقيق أوسع مشاركة في المؤتمر بتعاون جميع الدول والأطراف المعنية للوصول إلى مخرجات طموحة وشاملة للجميع.

ودعا معالي الدكتور علي النعيمي وفد البرلمان البريطاني، للمشاركة في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر "COP28”، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وسيعقد لأول مرة في المنطقة الخضراء مع مؤتمر الأطراف الرئيسي، من منطلق أهمية الدور البرلماني التشريعي والرقابي بجانب دور الحكومات في الالتزام بمعالجة قضايا المناخ، وتأكيدا على ضرورة ترجمة مخرجات وأهداف الاجتماعات لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.

 

 

المصدر: وام
بريطانيا
المجلس الوطني الاتحادي
علي راشد النعيمي
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