الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة الديموقراطية وحقوق الإنسان في أنغولا

شاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد، الذي عقد أمس بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد.

وناقش الاجتماع مشروع قرار بعنوان "الإتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار"، والمذكرة التفسيرية بشأنه، حيث عرضت الطنيجي جهود دولة الإمارات في دعم حقوق الطفل وحمايته، ضمن منظومة تشريعية ورقابية فعالة، فضلا عن إجراءات وسياسات وبرامج مثمرة ومن أبرز هذه الجهود إصدار قانون وديمة للطفل.

ووافقت اللجنة على التعديلات المقدمة من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مشروع القرار، والتي شملت تدابير لمنع الإتجار بالأيتام ومعاقبة المتاجرين، وحماية ضحايا الإتجار، وتوفير رقابة دورية على مرافق الرعاية السكنية للأيتام، وتنظيم عمليات السياحة التطوعية، والتأكيد على أن الرعاية الأسرية هي الأكثر ملاءمة لنمو الأطفال وأمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى تعزيز وتكثيف المراقبة الإلكترونية التي تشمل حظر المواقع، ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي عن طريق إنشاء أجهزة رصد لتتبع الأنشطة المشبوهة لجميع جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم واستدراجهم عبر الإنترنت.

