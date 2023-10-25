خالد بن محمد بن زايد يلتقي المدير التنفيذي لشركة «بلاك روك»

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، لاري فينك، المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك» المتخصِّصة في إدارة الاستثمارات والأصول.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وبحث الفرص الاستثمارية التي توفِّرها دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين والشركات العالمية، منوِّهاً سموّه بالمنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، لاسيما مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة والحلول التقنية المبتكرة، تعزيزاً لجهود الإمارة في التوجُّه نحو الاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على التسهيلات والحوافز والنظم التشريعية التي تتميَّز بها بيئة المال والأعمال في الإمارة، لتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ أبوظبي نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة، بهدف توسيع أنشطتها الاقتصادية والتجارية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمواكبة متغيرات السوق العالمية.

حضر اللقاء كلٌّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.