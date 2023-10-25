أمطار غزيرة مع برد وجريان أودية في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة اليوم، مصحوبة بالبرد أحياناً على بعض المناطق، مع جريان أودية حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، وتصل سرعتها 55 كم/س على بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية.وتشهد الدولة حالة جوية بدأت من الاثنين 23 أكتوبر الجاري وتستمر إلى الجمعة 27 أكتوبر 2023، إذ تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع كتلة هوائية رطبه وباردة نسبياً في طبقات الجو العليا ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار.

والطقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وغرباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط امطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار مع السحب، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس غدٍ الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار واألتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان. ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع الإبتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد يتوقع أن تكون هناك من يوم الأربعاء إلى الجمعة ونتيجة لتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا ، زيادة كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة ويصاحبها البرق والرعد والبرد أحياناً».

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات، كما يناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

وشملت مناطق الهطول حتى الآن،الفلاح بأبوظبي، وشرق حميم بمنطقة الظفرة، حتا بدبي، وأصفني، وخت، والحمرانية، ومطار رأس الخيمة الدولي، وأذن، وكدرا، والقور، وغرب القور والدقداقة، شارع الوطن برأس الخيمة، والبثنة والبليدة، وشارع الشيخ خليفة، وشارع الوطن، الفجيرة، والقرائن والسيوح، وخورفكان بالشارقة، وفلج المعلا بأم القيوين.