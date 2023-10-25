سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الفرنسي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم في أبوظبي ، معالي جيرالد درامانان وزير الداخلية في جمهورية فرنسا وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين ووسائل الارتقاء بمنظومة العمل لا سيما في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من ضباط وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين.