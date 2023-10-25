الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي ويكون طقس الغد غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة تتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية،

الرياح: جنوبية شرقية تتحول - شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 60 كم/س. الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:44والمد الثاني عند الساعة 23:05 والجزر الأول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.

بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 07:52 والجزر الأول عند الساعة 13:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:53.