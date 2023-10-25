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سيف بن زايد يلتقي وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية في سنغافورة

سيف بن زايد يلتقي معالي محمد فيصل إبراهيم وزير الدولة بوزارة الداخلية بجمهورية سنغافورة
25 أكتوبر 2023 18:00

 التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم في أبوظبي، معالي البروفيسور محمد فيصل إبراهيم وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين ووسائل تعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.

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حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من ضباط وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين.

المصدر: وام
سيف بن زايد
سنغافورة
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