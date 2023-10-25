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عبدالله بن زايد يستقبل سفير السعودية لدى الدولة

عبدالله بن زايد يستقبل سفير السعودية لدى الدولة
25 أكتوبر 2023 19:12

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية سعادة سلطان بن عبدالله العنقري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة.

وأعرب سموه خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، عن تمنياته لسعادته التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وقيادتهما وشعبيهما.

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وأكد سموه على عمق علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والحرص على تعزيزها بشكل مستمر بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
السعودية
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