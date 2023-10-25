حمدان بن زايد يستقبل السفير القطري لدى الدولة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل سعادة الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير القطري، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما يسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة قطر في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور سلطان المنصوري على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تطويرها وتنميتها.

حضر اللقاء سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .