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بلدية دبي تشغل مركبة كهربائية ذاتية القيادة لتنظيف مسار الدراجات الهوائية

بلدية دبي تشغل مركبة كهربائية ذاتية القيادة لتنظيف مسار الدراجات الهوائية
25 أكتوبر 2023 20:18

 أعلنت بلدية دبي عن تشغيل مركبة كهربائية ذاتية القيادة مخصصة لتنظيف مسار الدراجات الهوائية على امتداد شواطئ جميرا وأم سقيم، وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على نظافة واستدامة كافة المرافق والمواقع السياحية في دبي ومنها الشواطئ العامة وتعزيز جماليتها وجاذبيتها عبر توظيف أحدث التقنيات باستخدام المركبات الآلية والكهربائية حرصا منها على الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية من أسطولها الآلي إضافة إلى توفير تجربة مميزة لرواد شواطئ دبي.

وتتمتع المركبة الجديدة التي تصنف من فئة الكانسات الذكية بمواصفات تقنية وفنية متطورة تشمل مستشعرات ذكية تمكنها من تفادي الاصطدام بالعوائق ومعدل إنتاجية عال مقارنة بالمجهود البشري مع استطاعتها على العمل لمدة 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة فيما تبلغ سرعتها القصوى 40 كم بالساعة بالوضع العادي إضافة إلى أنها صديقة للبيئة وتقلل من الانبعاثات الكربونية.

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وأدخلت بلدية دبي في وقت سابق من هذا العام 5 كانسات كبيرة الحجم تعمل بأنظمة ذكية ومتطورة لكنس ما يقارب من 2250 كيلومتر من الشوارع السريعة والخارجية يوميا في دبي عززت بها أسطولها الآلي لإدارة عمليات النفايات الذي يبلغ عدده 752 مركبة ومعدة تتنوع ما بين أجهزة الكنس الآلي ومعدات تنظيف الأرصفة والطرقات العامة ومعدات تقطيع وفرم المخلفات الزراعية الكبيرة الحجم الناتجة عن المزارع والحدائق العامة وبقايا الأشجار.

وكانت بلدية دبي خصصت فريق عمل ميدانيا قوامه 12 موظفا يشرفون على 72 عامل نظافة يعملون يوميا وعلى مدار الساعة للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة في دبي وزودتهم بـ 13 آلية ومعدة حديثة تعزز من الاستجابة السريعة للبلاغات والحالات الطارئة.

المصدر: وام
بلدية دبي
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