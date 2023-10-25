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رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان هاتفياً جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة

رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان هاتفياً جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة
25 أكتوبر 2023 21:23

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً، من معالي أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، تناول جهود الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة في ظل تطورات الأوضاع الميدانية وتداعياتها الخطيرة على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها.

كما بحث الجانبان، ضرورة التحرك الدولي العاجل من أجل تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والعنف من خلال تضافر الجهود لعودة مسار التهدئة، والعمل على فتح آفاق جديدة للتسوية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي.

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كما تناول الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين دولة الإمارات وألمانيا.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
أولاف شولتس
ألمانيا
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