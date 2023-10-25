دبي تستضيف المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي النسخة العاشرة للمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة الأسبوع المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعالية حضور أكثر من 4.000 زائر من 52 دولة، حيث سيقدم 50 خبيراً دولياً 36 جلسة علمية متنوعة تتناول عدداً من الموضوعات الأساسية في مجال طب العائلة مثل مستقبل الشيخوخة وطول العمر، ومراقبة مرض السكري، والصحة النفسية، وتسريع شفاء الجروح وغيرها من المواضيع ذات الأهمية العالية، إلى جانب المشاركة المتميزة لأكثر من 50 علامة تجاريّة رائدة في المعرض.

ويهدف المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والأبحاث والابتكارات التكنولوجيّة والعلميّة في قطاع طب الأسرة والارتقاء بالرعاية الصحيّة الأوليّة وتعزيز مفاهيم طب الأسرة والنهوض بالخدمات الصحية والوقائية من خلال التعليم المستمر والمناقشات العلمية والعروض التوضيحية المباشرة حول الأدوية والتكنولوجيا الأكثر تقدماً في وقتنا الراهن.

وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر طب العائلة: «نحتفل بمرور عقد من الزمن على انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، والذي نؤكد من خلاله التزامنا بالنهوض بالرعاية الصحية الأولية، حيث يعتبر طب الأسرة أساساً جوهرياً في هذا المجال، حيث يشارك في هذه الدورة العديد من الأخصائيين في طب الأسرة للتعرف على آخر ما توصلت إليه الأبحاث ومناقشة مستقبل هذا القطاع، حيث نمتلك إمكانات مميزة وغير محدودة كما نعرب عن امتناننا لجميع من يشاركنا التقدم بثقة نحو المستقبل، لتعزيز الرعاية الصحيّة في جميع أنحاء العالم».