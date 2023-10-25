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«الإمارات الصحية» تناقش خدمات الرعاية لكبار السن

خلال المجلس (من المصدر)
26 أكتوبر 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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عقدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الجلسة الثامنة للمجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم، أمس، في الحي التراثي بعجمان، تحت عنوان «بعون الله نرعاكم»، لتسليط الضوء على خدمات الرعاية الصحية لكبار المواطنين والمقيمين.
شهدت الجلسة حضور مجموعة من كبار السن وعائلاتهم ومقدمي الرعاية، ومشاركة مستشفى عبيد الله لكبار المواطنين برأس الخيمة، ومستشفى الأمل للصحة النفسية، وسعادة المتعاملين والرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، بالإضافة إلى ممثلين عن مكاتب سعادة كبار المواطنين والمقيمين في وزارة تنمية المجتمع، وذلك لتعزيز وتوسيع نطاق سبل الشراكة والتعاون.
تضمنت فعاليات الجلسة استعراض خدمات المؤسسة المقدمة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، وإجراء جولة ميدانية في متحف عجمان، إلى جانب عقد حوار بين الحضور، واستعراض عدد من المقترحات والمبادرات النوعية التي تقدم بها أعضاء المجلس بهدف مواصلة تطوير منظومة الخدمات الصحية الاستثنائية التي تقدمها المؤسسة لكبار السن، وتحسين تجربتهم بما بفوق توقعاتهم، الأمر الذي ينسجم مع طموحات المؤسسة، ويواكب استراتيجيتها الشمولية الرامية إلى توفير أعلى معايير الخدمات الصحية في مختلف منشآتها الصحية.
وأكدت الدكتورة ليلى محمد عمران تريم الشامسي، رئيس المجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم، دور المجلس في تعزيز نهج الشراكة القائم بين المرضى وعائلاتهم وبين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك عبر تلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
كبار المواطنين
كبار السن
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