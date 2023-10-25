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«مردف أبتاون».. فعالية توعوية للسكان

خلال الفعالية (من المصدر)
26 أكتوبر 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومبادرة الروح الإيجابية، وعدد من الشركاء، في تنظيم فعالية توعوية لسكان مجمع «أبتاون مردف» السكني، بهدف التعريف بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي في سبيل تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، والتوعية ببعض المخاطر.
وأكد العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن فرق العمل التوعوية بشرطة دبي تواصل فعاليات النزول الميداني إلى مختلف المناطق السكنية والجامعات والمدارس بهدف نشر التوعية بين الطلبة وأولياء الأمور وتعريفهم بالخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية التي تقدمها شرطة دبي، بالإضافة إلى نشر التوعية بين الشباب من مختلف الأعمار.
وفي ختام الفعالية، شاهد سكان مجمع «أبتاون مردف» السكني، دوريات شرطة دبي الفارهة، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض الكلاب البوليسية التي قدمتها إدارة التفتيش الأمني K9، وعروض الفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة دبي.

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