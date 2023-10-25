«دبي القضائي» يُطلق دبلوماً مخصصاً للقضاء العسكري

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد دبي القضائي، إطلاق الدفعة الحادية عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، بحضور المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، واللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، والعميد الركن راشد بطي الشامسي، رئيس المحكمة العسكرية العليا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

كما شهد إطلاق الدبلوم كل من العقيد الركن محمد سعيد الكعبي، مدير إدارة الاستشارات القانونية والقضايا، والعقيد الركن أحمد سعيد الدرمكي، رئيس محكمة الجنح العسكرية، والوفد المرافق لهما. وتم على هامش الزيارة، توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد ووزارة الدفاع ممثلة بالقضاء العسكري والإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، تأكيداً على مُواصلة الشراكة الفاعلة وتعزيز سبل التعاون، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

يشتمل البرنامج على 336 ساعة تدريبيّة، تتوزّع على 6 أقسام وهي؛ معارف أولوية للقضاء العسكري، والمعارف الجزائيّة الاتحاديّة، والمعارف الجزائيّة العسكريّة، والمعارف الإجرائيّة الجزائيّة، والدراسات القانونيّة الدوليّة، وأخيراً المهارات والمعارف العامة. بالإضافة إلى زيارات ميدانيّة بهدف الاطلاع على الممارسات العملية والفنية باستخدام أحدث التقنيات الذكيّة.